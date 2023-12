Reprise du Covid : le CHU et le GHER recommandent le port du masque

"Dans le contexte actuel de reprise épidémique Covid 19, la Direction du CHU (centre hospitalier universitaire) et du GHER (groupe hospitalier Est Réunion recommande à toute les personnes de porter un masque chirurgical dès son entrée dans un de ses établissements de soins" écrivent les établissements hospitaliers dans un communiqué publié ce mercredi 27 décembre 2023 (Photo rb/www.imazpress.com)

"Cette préconisation concerne aussi bien le grand public (patients et visiteurs) que les fournisseurs, associations, partenaires et les personnels de santé, conformément à l’avis de la Société française d’hygiène hospitalière du 14 novembre 2023" soulignent le CHU et le GHER avant de terminer : "Le port du masque est un élément essentiel pour limiter les contaminations et la propagation du Covid 19"

