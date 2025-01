"Au secours : une eau à la mer !"

Voilà plus de 40 ans maintenant que l'eau provenant de la Rivière de l'Est, après avoir été turbinée dans l'Usine de la Marine à Sainte-Rose afin de produire de l'énergie électrique pour La Réunion. Voilà plus de 40 ans, que cette eau se jette à la mer avec un débit moyen de 6m3/seconde, soit 190 millions m3 / An, de quoi largement faire face à minima, aux besoins des communes de l'Est. (Photo : www.imazpress.com)

Ainsi, selon la CISE, Saint André a un besoin pour l'ensemble de sa population, de 600m3/Heure, alors que se jettent à la mer, au sortir de l'usine à la Marine, 21.600 m3 toutes les heures.

Plus que jamais aujourd'hui, alors que la crise du déficit en eau s'intensifie et qu'elle atteint un rare niveau, alors que les besoins essentiels pour vivre au quotidien ne sont plus assurés sur l'Est et que la situation est devenue même critique sur Salazie et Saint-André , il est à craindre que ces millions de mètres cubes d'eau jetés à la mer "sans coupure", de façon continue depuis plus de 40 ans, finissent par être assimilés à une provocation dans nos populations en détresse.

Il existe de justes colères et celle-là, peut en être une, si nous persistons à repousser le débat sur la nécessité de trouver un judicieux équilibre à propos de la mobilisation et l'utilisation de notre richesse en eau, entre la production d'énergie, celle de l'eau domestique aux robinets de tous, de l'eau agricole, de l'eau industrielle ou encore de la protection de nos rivières.

Il est grand temps de mettre ce débat sur la place publique et de l'assumer en solidarité, en respect et en responsabilité.

Aux côtés des Elus de Sainte Rose, je suis prêt à prendre toute ma part à ce débat. A l'inverse de ce qu'a déclaré le Président de la CIREST, le 13 janvier dernier à propos d'un éventuel impact du basculement des eaux d'Est en Ouest sur la situation critique que nous vivons.

Je préfère des solutions concrètes plutôt qu'une "enquête parlementaire", je préfère un projet Réunionnais, à une "enquête parlementaire".

Injustice ? Assurément oui, injustice dans la répartition des concours financiers publics entre les 4 micro-régions, injustice qui aggrave le déséquilibre dans l'aménagement global de la Réunion dans lequel l'Est s'enfonce.

Au moment où la Révision du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) est au débat pour son achèvement en 2028 , il nous faut accélérer afin que le règlement de la question de l'eau dans l'aménagement du territoire de l'Est devienne UNE PRIORITÉ à défendre par la CIREST, chef de file de la compétence en eau.

J'ai fais parvenir au Président de la CIREST, copie du courrier que j'ai adressé à Madame la Présidente de la Région le 05 octobre 2023 sur ce dossier,

dossier que l'on peut considérer comme :

UN VERITABLE, "SOS POUR UNE EAU A LA MER" !



Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose