Tribune libre des greffiers et adjoints administratifs du Tribunal judiciaire de Saint-Denis

Depuis plusieurs semaines les juridictions de la France entière connaissent des perturbations à cause d'un mouvement social engagé par les personnels de greffe judiciaire,

Ce mouvement, sans précédent, est décrié par certains, soutenu par d'autres mais surtout méconnu pour beaucoup !

Tout d'abord parce qu'il concerne une catégorie d'agents qui exercent chaque jour en silence et dans l'ombre, les greffiers et les adjoints administratifs des services judiciaires.

Ensuite, à cause des revendications de ces personnels...

S'agirait-il encore et toujours des sempiternelles demandes d'augmentation salariale des fonctionnaires, pourtant si confortablement rémunérés, si l'on se fie au lieu commun ?

Les agents de greffe qui les connaît ? Qui sont ces femmes et ces hommes ?

Nous sommes garants de la procédure

Si je ne suis pas là, votre dossier n'est pas enregistré,

Si je ne suis pas là, vos pièces ne sont pas transmises à votre procédure,

Si je ne suis pas là, le juge ne pourra pas statuer sur vos demandes

Si je ne suis là, l'audience ne pourra pas avoir lieu.

Aujourd'hui, nous, agents de greffe nous manifestons contre l'injustice et le mépris dont nous faisons l'objet !

Comment et pourquoi cela a-t-il commencé ? Comment du silence et de la réserve qui nous caractérisent sommes-nous arrivés à nous faire remarquer du public et des médias ?

Par la publication d'un projet de grille indiciaire par notre ministère nous promettant ce qui n'est rien d'autre qu'une fausse revalorisation.

Qui, aujourd'hui, accepterait, de perdre son ancienneté et son expérience moyennant quelques dizaines d'euros nets supplémentaires ?

Nous ne demandons rien de plus ni de moins, qu'une reconnaissance de nos fonctions, des moyens humains et matériels en quantité suffisante, pour que nous continuions de contribuer à une bonne administration de la justice et puissions poursuivre notre mission de service public dans de meilleures conditions. C'est le cœur de notre métier !

Les greffiers et adjoints administratifs du Tribunal judiciaire de Saint-Denis