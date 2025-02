Élections à l'Université de La Réunion

Le SNESUP-FSU appelle les membres élu·es et nommé·es au Conseil d’Administration de l’Université de La Réunion à respecter le choix des personnels de l’UR lors de l’élection de notre futur président, le 17 février 2025 (Photo : www.imazpress.com)

Le SNESUP-FSU demande solennellement aux représentant·es nommé·es au Conseil d’Administration de l’université de La Réunion (UR) par les organismes nationaux de recherche (CIRAD, INSERM, IRD et Météo-France) et par les collectivités territoriales locales (Région et Département), de voter dans le sens des résultats des urnes du 12 décembre 2024, où les listes RUN, portées par M. Lorion et Mme Grondin-Perez, ont emporté l’adhésion de la majorité de la communauté universitaire. Les listes RUN ont récolté 639 votes exprimés contre 388 pour celles d’AVENIR (portées par M. Hoarau et Mme Pellegry).

Permettez-nous de vous rappeler que lors du vote pour les conseils centraux du 12/12/2024 :

- Au Conseil d’Administration, 61% des votes des collèges A et B ont été apportés aux listes RUN (11 sièges), avec 101 voix de plus que pour les listes AVENIR (5 sièges) ;

- A la Commission de la Recherche, les listes RUN remportent le double de sièges que celles d’AVENIR (15 contre 8) ;

- A la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, les listes RUN sont également majoritaires.

Au total, avec l’ensemble des personnels, au soir du 12 décembre 2024, le choix de la communauté universitaire était clair : les listes RUN et le candidat Lorion à la présidence de l’UR ont été largement plébiscités. La participation des personnels administratifs et techniques était de 80%, celle des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·es et assimilé·es de 70%. Ce n'est donc pas l'expression d'une minorité.

Pourtant, lors du CA du 7 février 2025 (réuni pour compléter le CA par l’élection de quatre représentant·es du monde socio-économique de La Réunion), ce sont uniquement les représentant·es extérieur·es à l’UR favorables à la présidence de M. Hoarau (listes AVENIR) qui ont été élu·es au CA de l’UR ! Comment le choix des personnels de l’UR a-t-il pu être ainsi bafoué? Les représentants des organismes nationaux de recherche (ONR), des collectivités territoriales locales (CT) et des étudiant·es (dont le mandat se termine dans moins de 2 mois), s’opposeraient-ils au choix des personnels ? Affirmatif, le CA acquis aux listes RUN (et au candidat Lorion) est contrecarré par des membres nommé·es (ONR et CT) ou de passage à l’université! Bien que la loi Pécresse permette ce type de basculement, nous considérons que ces votes du 7 février 2025 nous volent les élections en contredisant le choix de la majorité de la communauté universitaire, qui, depuis les mandats de F. Miranville, aspire à du respect et de l’apaisement. L’éventuelle élection de M. Hoarau (listes AVENIR) à la présidence de l’UR le 17 février 2025, par le CA ainsi complet, sera alors vécue comme une ingérence de la part des membres nommé·es (ONR et CT), voire une nouvelle maltraitance.