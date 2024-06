Élections européennes : la gauche unie est le seul rempart face au RN

Les résultats des élections européennes de ce 9 juin 2024 ont donné une large place au Rassemblement national. A La Réunion, le vote sanction contre la politique d’Emmanuel Macron s’est lui aussi traduit par une montée du Rassemblement national. Le PLR déplore naturellement ces résultats et la très forte abstention qui témoignent d’une forte expression de rejet de la politique d’Emmanuel Macron (Photo www.imazpress.com)

Pour autant, nous nous félicitons d’avoir réussi à porter notre liste menée par Manon Aubry à la deuxième place de ce scrutin.

Face au danger que constitue la politique du Rassemblement national, la gauche rassemblée autour de la candidature de Manon Aubry a su porter les aspirations populaires en faveur d’une politique de justice sociale.

Avec plus de 20% des suffrages, la liste soutenue par le PLR et un ensemble de forces de progrès se place en deuxième position, largement au-dessus de la liste conduite par Raphaël Glucksmann (10%). Nous remercions l’ensemble des électeurs et électrices qui ont permis ce beau résultat.

Après les Régionales de 2021, la Présidentielle et les Législatives de 2022 et aujourd’hui les Européennes de 2024, c’est le quatrième scrutin populaire d’affilée où les Réunionnais placent le PLR, notre force politique, comme première force politique de Gauche à La Réunion.

Ce résultat montre l’attachement des Réunionnaises et des Réunionnais aux valeurs de justice sociale et de progrès que nous défendons avec cohérence et conviction depuis de nombreuses années.

Il est d’abord le fruit de la reconnaissance par les électrices et électeurs de la constance de nos valeurs et de notre engagement à travers les années pour l’amélioration du quotidien des Réunionnais.

Néanmoins, nous ne pouvons que regretter la place de l’extrême-droite tant au niveau local qu’au niveau national.

Le PLR a la conviction que le score de l’extrême droite est surtout la conséquence d’une colère que les Réunionnais ont voulu exprimer et non le partage des valeurs véhiculées à travers les années par ce parti aux relents nauséabonds.

C’est aussi la conséquence d’une politique de régression sociale menée depuis par le Gouvernement d’Emmanuel Macron. Le faible score de la majorité macroniste à La Réunion est un avertissement que notre île envoie au Gouvernement quant à la politique de déstructuration sociale continue menée depuis des années.

C’est également un signal fort lancé par nos concitoyens pour une meilleure prise en compte des préoccupations réunionnaises, de la création d’emplois au logement, du pouvoir d’achat à l’avenir de la jeunesse en passant par la santé, l’éducation et le désenclavement de notre île.

Ce constat nous oblige à conduire, dans un esprit de responsabilité, un travail de fédération et d’union des forces de progrès sur le territoire. Au niveau national la gauche rassemblée cumule plus de 30% des voix et se place désormais comme le seul rempart face au Rassemblement national.

En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a répondu à la demande du Rassemblement national et organise le chaos à l’échelle nationale.

Nous formulons de nos voeux l’espoir d’une démarche unitaire qui conduise à la victoire des progressistes, pour La Réunion, aux prochaines élections législatives. Seul ce rassemblement des forces de progrès pourra contrer la montée de l’extrême-droite et répondre aux attentes des Réunionnais.

En ce moment charnière de notre histoire, chacun se doit de prendre ses responsabilités. Les Réunionnais peuvent compter sur notre engagement.

Le combat pour la justice sociale et la solidarité, pour le respect des droits et de la dignité continue !

Pour La Réunion