Élections législatives à Maurice : le PLR salue la victoire historique de "L’alliance du changement"

Le PLR salue la victoire historique de « L’alliance du changement » lors des élections législatives qui se sont tenues à l’île Maurice, hier, dimanche 10 novembre. La coalition des forces progressistes, du MMM (Mouvement Militant Mauricien) de Paul Béranger et du PTr, (Parti Travailliste) de Navin Rangoolam, ont largement remporté ces élections en raflant la totalité des 60 sièges de députés (Photo : AFP)

Les Mauriciens ont fait un choix de société : ils n’ont pas été dupes face à la surenchère populiste pour masquer les inégalités sociales croissantes et le recul de la démocratie. Avec un taux de chômage des jeunes qui avoisine les 20%, la question de l’emploi a été au centre des préoccupations des électeurs qui ont refusé de donner un troisième mandat à la gouvernance pratiquée pendant 10 ans par le candidat du MSM, Mouvement Socialiste Militant, faite de corruption, d’autocratie, de politisation des institutions, de scandales d’écoute téléphoniques, de blocage des réseaux sociaux, d’érosion de la démocratie.

Le PLR félicite le peuple mauricien pour la mobilisation dont il a fait preuve et l’assure de son soutien fraternel à sa volonté exprimée dans les urnes d’une société plus juste, plus égalitaire, plus libre et solidaire.

"Inn sél lé pèp, inn sél nasion" po inn lavnir méyèr !

Pour La Réunion