Le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Saint-Denis a rendu son délibéré, ce jeudi 14 novembre, suite aux requêtes déposées par Soficoop (Groupe Urcoopa) à l’encontre de EDG, demandant la rupture des pactes d’associés signés en 2017. Il aura fallu près de quatre mois de procédure, mais aussi de manœuvres dilatoires et de manipulations diverses de notre adversaire, une mise sous pression et sous stress de l’ensemble des salariés de l’UES Evollys, et, au-delà, des acteurs de la filière (Photo : www.imazpress.com)

La décision rendue nous est favorable. Elle déboute intégralement la Soficoop de ses demandes d’annulation des pactes.

Au-delà de la reconnaissance de notre bon droit, c’est la reconnaissance de notre travail entamé depuis l’implantation de Duchemann et Grondin à Grand Coude, et la reconnaissance que notre vision collégiale pour la filière volaille, mise en œuvre depuis la signature des pactes en 2017, est la bonne.

Cette décision, je la partage d’abord avec l’ensemble de nos salariés.

Pendant cette période difficile, ils ont montré d’une manière instantanée et unanime, une solidarité sans faille, et surtout un sens des responsabilités qui a été remarqué par tous les observateurs.

Nous avons aussi eu le soutien de nombreux partenaires, dont les éleveurs et nos prestataires, et également des consommateurs qui ont signé une pétition en notre faveur.

Que tous en soient chaleureusement remerciés.

Ces soutiens nous sont désormais une source de motivation supplémentaire pour faire avancer, encore plus vite, la filière volaille à La Réunion.

Arrêtons les combats de coqs, les conflits de personnes, les manœuvres diffamatoires, et mettons-nous au travail.

Ne nous trompons pas dans nos combats !

Nous avons un adversaire commun, c’est la volaille d’importation.

Nous avons un pari important à relever ensemble, celui du traitement des sous-produits.

Nous avons un engagement avec les collectivités, celui de tendre vers l’auto- suffisance.

Alors, maintenant, allons travailler dans la sérénité et l’efficacité, pour le bien-être commun !

Cédric Duchemann

Président EDG et Evollys