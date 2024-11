"Provocation gratuite" de la direction

Monsieur Directeur, nous vous avons alerté à maintes reprises de faire cesser toutes provocations et pressions de vos équipes envers le personnel gréviste en postes dans le cadre de la gestion de notre grève dans les respects des dispositions de la note de gestion de crise (Photo rb/www.imazpress.com)

Comme vous savez, nous avons été très attentifs à vos interpellations, surtout lorsque vous avez tenté de passer en force envers celle-ci, pour rappel, de manière unilatérale, vous avez tenté de l'a contourné, ce qui nous a obligé de vous alerter de notre droit de retrait, garantissant la sécurité des biens et des personnes.

Nous vous rappelons que nous vous avions averti aussi que les mesures de maintien à poste ne peuvent avoir pour objet uniquement d'assurer les tâches liées à la sécurité et à la sûreté et non à maintenir une activité normale.

Nous sommes toujours dans ce cadre, dans la mesure où le réseau se retrouve en situation critique, nous mettrons tout en œuvre afin de maintenir un équilibre et de vous permettre de faire face à ces situations de cas de force majeure.

Au moment où nous prenons lecture de votre mail, tous les groupes disponibles sont en service !

Nous avons recoupé avec le poste de conduite et les structures d'Albioma, il nous semble que votre approche soit en contradiction aux infos que vous mentionnez.

Utilisez encore une fois une stratégie subtile engage vos responsabilités envers la population, le monde économique et les autorités locales

Le guide de ces équilibres c'est le démarrage des TACS, ensuite nos moteurs .. . Qui pour rappel, rentre dans la sécurité des biens et des personnes dans la mesure où les maintenances ne sont pas opérationnelles.

A titre formel, le réseau est effectivement une priorité, mais le respect environnemental est aussi important, voire primordial pour la santé de la population du Port et de la Possession ... A aucun moment, vous semblez être acteur afin d'éviter toutes pollutions, vis-à-vis des stocks critiques en cours.

Contrairement à ce que vous lancez en termes de menaces, nous vous mettons en garde, contre le dépôt d'un droit retrait face aux dangers imminents sur la sécurité des biens et des personnes, dont nos salariés en poste.

A quelques minutes d'une éventuelle reprise de dialogue, il est vraiment inopportun de manier ce type de provocation gratuite. Il aurait suffi de légitimement répondre au cahier revendicatif et installer un vrai dialogue social qui semble très loin de ce que vous mentionner dans fa presse.

Une assemblée générale se tiendra d'ici peu renvoyant chacun à ses responsabilités. Vous êtes capable de verser des dividendes aux actionnaires sans retenus... Et vous méprisez vos propres salariés.