Alerte sur la réduction des financements de l’insertion professionnelle à La Réunion

Lors de la Commission Permanente du Département de ce mercredi 16 octobre, nous avons déposé une motion pour exprimer notre inquiétude face à l’annonce du gouvernement de réduire de 250 millions d’euros le budget des Outre-mer. Cette décision menace directement l’insertion professionnelle, déjà fragilisée sur notre territoire, et suscite de fortes interrogations quant à l’avenir du Programme Départemental d’Insertion (PDI). (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette motion, validée à l’unanimité, est un appel solennel à l’État : l’insertion est un investissement indispensable pour garantir un avenir digne à notre jeunesse.

Nous refusons que des économies se fassent au détriment de ceux qui sont déjà les plus fragiles.

Les chiffres sont connus : 36 % de taux de pauvreté, soit plus du double de la moyenne nationale, 32 % de chômage chez les jeunes de 15 à 29 ans, 30 % de la population bénéficiaire du RSA, souvent piégée dans une trappe à pauvreté.

L’après-midi même, au Comité de pilotage du Plan Département d’Insertion 2022-2024, pour répondre à l’urgence sociale, nous avons porté plusieurs propositions :

- Renforcer l’intermédiation locative qui permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en difficulté dans le parc privé. C’est une des solutions face au manque de logements sociaux

- Créer un guichet unique pour une meilleure coordination entre les partenaires (CAF, Missions locales, France Travail, etc.). Cela facilitera l’accès à l’information et un accompagnement plus fluide pour les bénéficiaires du RSA. De plus, il est urgent de renforcer le volet santé, notamment en prévention, en formant davantage de travailleurs sociaux et en facilitant l’accès aux soins et aux transports

- Sécuriser les moyens des missions locales, qui accompagnent chaque année 15 000 jeunes, risquent de perdre 82 postes et des programmes essentiels comme Tip Top Challenge et Traject OI

- Pérenniser les dispositifs locaux comme les chantiers d’insertion (ACI) et les parcours emploi compétences (PEC)

- Engager un dialogue constructif avec les collectivités pour élaborer des stratégies adaptées aux spécificités de La Réunion ensemble dans l’unité et la solidarité, nous appelons à agir pour préserver l'avenir de notre jeunesse et garantir des conditions d'insertion dignes pour tous les Réunionnais !