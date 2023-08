Annonces du gouvernement sur la franchise médicale et participation forfaitaire : alerte pour la santé des Réunionnais-es !

En juin 2023, les assises des finances publiques réunies à l’initiative du ministère de l’Économie ont été l’occasion pour Bruno Le Maire de formuler plusieurs propositions qui devraient être reprises dans le PLFSS 2024 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale). (Photo syndicat CGTR , photo Sly imazpress)

Suite à celles-ci, le Ministre de l’Économie et des Finances souhaite augmenter le reste à charge lié aux soins pour l’ensemble des patient·es via deux mécanismes :

• le doublement de la franchise médicale assortie d’une modification du plafond de reste à charge, de 50 centimes à 1 euro pour chaque achat d’une boîte de médicament remboursée ;

• le doublement de la participation forfaitaire, de 1 à 2 euros pour chaque consultation chez le médecin, notamment.

C’est donc un doublement de toutes les sommes non remboursables et la poursuite par le gouvernement de sa politique d’austérité imposée à tous les travailleur·ses. Pour le gouvernement, le doublement des franchises et participations forfaitaires rapporteraient 1,5 milliard d’euros à la Sécurité Sociale.

Concrètement, de telles augmentations contreviennent au principe même de la Sécurité sociale et à la vision de celle-ci que la CGTR/CGT défend depuis toujours : de chacun·e selon ses moyens à chacun·e selon ses besoins.

Aussi, une telle augmentation pourrait très fortement pénaliser les personnes qui subissent des pathologies chroniques. En effet, les patient·es qui doivent régulièrement consulter les médecins et prendre des médicaments quotidiennement pourraient être largement pénalisé·es.

Ce sont, en premier, les salarié·es les plus fragiles qui se retrouveront, encore une fois, les victimes de telles modifications en devant s’acquitter d’une nouvelle dépense.

Au sein de la population réunionnaise, ce sont les plus pauvres et les plus fragiles en matière de santé qui paieraient un très lourd tribu si toutes ces sommes non remboursables venaient à être doublées.

En effet, la situation chez nous en matière de santé est particulièrement alarmante : un-e Réunionnais-e sur deux déclare être en mauvaise santé ; après 65 ans un quart des Réunionnais-es rencontrent des problèmes de santé, notamment des maladies chroniques plus fréquentes que dans l’Hexagone ; la perte d’autonomie des seniors intervient plus tôt.

A cela s’ajoute pour une partie de la population des problèmes d’obésité, un manque d’activité physique, des problèmes de diabète, d’hypertension artérielle etc.

C’est pourquoi les annonces du gouvernement doivent interpeller très fortement les Réunionnaises et les Réunionnais : c’est leur santé et leur possibilité d’accès aux soins qui sont en jeu.

Pour la CGTR/CGT, aucun reste à charge ne peut permettre de garantir un bon accès aux soins pour toutes et tous.

Avant la présentation du PLFSS 2024, pour la CGTR/CGT, le gouvernement distille de nouvelles annonces toutes plus inquiétantes les unes que les autres.

Pour la CGTR/CGT, plutôt que pénaliser les assurés sociaux, il y a urgence à stopper les exonérations de cotisations sociales et à augmenter les salaires particulièrement par l’égalité salariale (+ 6 milliards d’euros) pour financer, par le salaire socialisé, fruit du travail, une Sécurité Sociale à la hauteur de la réponse aux besoins.

CGTR