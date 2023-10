C’est avec une vive émotion et profonde tristesse que j'apprends le drame qui s'est produit ce matin à la Possession. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Comment tuer sa propre maman, sa propre nièce, un agent d'entretien de sang froid? Il faudra trouver les explications.

Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons que constater que les faits de violences se produisent de plus en plus dans notre société Réunionnaise de plus en plus violente.

Quelles en sont les raisons? Nous devons tous nous interroger.

Que se passe t-il?

Aucun mot ne peut consoler les familles, les proches et les amis des victimes à qui je présente mes sincères condoléances.

Bon courage.

Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion