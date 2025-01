Baisse de la prise en charge des contrats PEC : un séisme social pour les services publics et familles réunionnaises

Par arrêté préfectoral, datant du 31 décembre 2024, nous apprenons que l'Etat a décidé, de manière unilatérale, d'une baisse de la prise en charge des contrats Parcours Emploi Compétent - PEC (Photo : www.imazpress.com)

Dans un contexte de crise politique, économique et sociale sans précédent en France, cette décision est totalement déconnectée des réalités sociales et des difficultés quotidiennes de nombreuses familles réunionnaises. Notre territoire est déjà fortementmarqué par un chômage de masse et une forte augmentation du coût de la vie au cours de ces dernières années avec une inflation galopante.

La Réunion, comme tous les Départements d'Outre-Mer, connait une situation sociale extrêmement tendue et tous les voyants sont au rouge. La diminution de la prise en charge des contrats PEC décidée sans concertation avec les responsables politiques locaux ne fera qu’aggraver cette situation déjà alarmante.

Ces contrats PEC sont une aide précieuse pour de nombreuses familles réunionnaises, notamment les plus précaires. Ce type de contrat facilite l’insertion professionnelle de nombreux jeunes et des publics longtemps éloignés de l'emploi. Ces contrats permettent également aux collectivités réunionnaises de pouvoir assumer leurs missions de service public de proximité. Ces contrats PEC sont de véritable coût de pouce pour une insertion professionnelle durable. Une telle mise en œuvre obligerait la commune de Saint-Benoît à réduire drastiquement ses futurs recrutements.

Dans un contexte sanitaire alarmant, aussi bien s'agissant de la dengue et du chikungunya, la nécessité de maintenir des contrats PEC dans la lutte anti-vectorielle est une urgence : J’appelle le Premier ministre et le Ministre des Outre-Mer à revenir sur le niveau de prise en charge de 60% et de maintenir la durée de ces contrats à 11 mois, modalités existantes jusqu'au 31 décembre 2024. J'appelle de nouveau gouvernement à aider les élus locaux dans l'accompagnement des familles touchées de plein fouet par un chômage de masse endémique et d’éviter de pénaliser l’ensemble des collectivités locales asphyxiées par des coupes budgétaires constantes !. L'Etat doit privilégier le dialogue, la concertation et le compromis sur des sujets majeurs pour notre territoire et pour la dignité des Réunionnais.

Patrice Selly

Maire de Saint-Benoît

Président du Parti Banian