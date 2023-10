Baisser la facture d’électricité pour tout le monde est faisable et c’est une urgence

Actuellement, les Réunionnais peuvent produire de l’électricité solaire et diminuer leur facture jusqu’à 70-80%. La Région apporte 3.000 euros pour une installation simple et 6.000 euros avec batterie de stockage. En plus d’utiliser pour votre consommation, vous pouvez vendre le surplus. Ainsi, nous apprenons qu’à La Réunion, 4.000 clients bénéficient déjà de ces avantages qui les protègent de la hausse des prix. En France, le gouvernement finance ces installations individuelles à près de 90%. Elles sont rentables et doivent profiter à tout le monde. (Photo haute tension EDF photo rb/www.imazpress.com)

Devant la forte augmentation des factures, en plein débat sur la vie chère, nous demandons d’installer 40.000 centrales par an, sur 7 ans. En effet, 2030 est la date butoire des OMDD (Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable) qui a fixé l’éradication de la pauvreté en objectif 1.

Pour atteindre cet objectif, il faudra :

1-créer un Fonds d’Investissement ambitieux, mobilisant les 24 Communes et les 2 Assemblées, Régionale et Départementale. L’Etat et l’Europe viendront en appui.

2-créer un GIE, regroupant tous les installateurs, pour harmoniser 280.000 installations et réduire les coûts.

3-inscrire la baisse des factures d’électricité des ménages, comme priorité lors des discussions sur les prochaines Orientations Budgétaires.

4-responsabiliser les jeunes, notamment des quartiers pauvres, pour faire l’inventaire des possibilités. Surtout que depuis, le 1er juillet 2023, une loi oblige à transformer les parkings en centrales solaires.

Investir dans la production d’électricité solaire est écologique, contribue à la lutte contre l’augmentation des prix, améliore le pouvoir d’achat des consommateurs, booste l’investissement économique et crée de centaines de nouveaux emplois durables.

"Soley y lève pou toulmoune. Tout le monde doit en profiter."

Section Pcr /Saint-Denis

Solidarité Dionysienne