Bayrou à Mayotte : mobilisation citoyenne pour des mesures concrètes et à la hauteur de la situation

Mayotte traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Alors que les discours politiques et les annonces médiatiques s’enchaînent sans véritable impact, les conséquences dévastatrices du cyclone Chido, qui a frappé notre île, aggravent encore la situation (Photo : AFP)

Des familles entières se retrouvent aujourd'hui sans abri, sans ressources et plongées dans une détresse insupportable, vivant dans des conditions véritablement indignes. Face à cette crise humanitaire et sociale qui touche le cœur de notre territoire, nous, citoyens engagés, lançons une mobilisation illimitée à compter du lundi 30 décembre 2024.

Cette initiative pacifique et déterminée vise à dire STOP aux promesses creuses et à l'inaction de l’État et à exiger des mesures concrètes et immédiates pour répondre aux urgences de Mayotte.

Objectifs de la mobilisation :

1. Soutenir les victimes du cyclone Chido et réclamer un plan d’urgence pour répondre aux besoins essentiels des familles.

2. Exiger des actions concrètes pour reconstruire les infrastructures détruites et prévenir de nouvelles catastrophes à travers des politiques de développement adaptées aux spécificités de Mayotte et la lutte contre les habitats précaires.

3. Interpeller le Gouvernement, présent à Mayotte ce jour-là, sur la nécessité d’un engagement fort pour notre île, au-delà des discours et des visites de façade.

Pourquoi maintenant ?

La visite du Premier Ministre et des ministres d’État (Outre-Mer, Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) le 30 décembre est une opportunité cruciale pour rappeler au Gouvernement que Mayotte ne peut plus attendre. Nos enfants, nos familles et nos communautés méritent des réponses immédiates et pérennes à cette crise.

Nous appelons tous les Mahorais, les associations, collectifs et acteurs de la société civile soucieux de notre cause à se joindre à nous. Ce rassemblement sera un symbole de notre unité, de notre détermination et de notre volonté de faire entendre la voix de nos compatriotes mahorais.

Informations pratiques :

- Lieu du rassemblement : Devant la Préfecture de Saint-Denis

- Date et heure : Lundi 30 décembre 2024, à partir de 9h (pour une durée illimité)

Mayotte mérite mieux. Mayotte exige des actions immédiates et à la hauteur de la situation. Nous comptons sur votre mobilisation massive pour montrer que les Mahorais ne se tairont plus face à l’indifférence.