Bruno Retailleau est un danger pour la République

Lors d'un entretien accordé ce dimanche au JDD (qui appartient au milliardaire d'extrême-droite Vincent Bolloré), l'actuel Ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, a tenu des propos aussi scandaleux que dangereux. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet celui-ci a estimé que "l'État de droit n'est pas intangible, ni sacré". En parlant ainsi en pleine crise politique, dans un journal appartenant à la Bollosphère, le Ministre de l'Intérieur à peine nommé et déjà en sursis, envoie un signal politique très clair. Avec ce gouvernement, issu d'un vol électoral, la République est menacée dans ses fondements même.



L'État de droit est la base du combat républicain, face à l'absolutisme de la Monarchie et à l'autoritarisme de l'Empire, mené depuis deux siècles en France : il se caractérise par la séparation des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes et l'égalité des citoyens devant la loi. Autant de principes justement "intangibles et sacrés" pour tout républicain et toute républicaine qui se respectent.



En utilisant ces mots sciemment, monsieur Retailleau se place de lui-même en dehors du champ républicain. En ne disant mot, le Premier ministre se solidarise, lui et son gouvernement, avec les propos de son Ministre de l'Intérieur.



Cette prise de position a suscité l'émotion et l'indignation bien au-delà des frontières du Nouveau Front Populaire. Nombre de figures de la Macronie semblent découvrir à cette occasion le monstre qu'ils ont pourtant contribué à créer en refusant de reconnaître le résultat des législatives.



"Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" fait-on souvent dire à Bossuet, ainsi pourrait-on dire de toutes celles et ceux qui ont participé volontairement au hold-up électoral et se plaignent maintenant des conséquences de celui-ci.



La dérive anti-républicaine de ce gouvernement à peine nommé, illégitime d'un point de vue démocratique, devrait inquiéter l'ensemble des républicaines et républicains de ce pays, attachés à l'État de droit, au-delà des étiquettes partisanes.



La motion de censure qui va très vite arriver dans l'Hémicycle, suite au discours de politique générale du Premier ministre demain, sera l'occasion de voir quelles sont les forces réellement républicaines dans ce pays et quelles sont celles qui soutiennent un gouvernement né d'un coup de force et qui se place, d'ores et déjà, en dehors du champ républicain."



Perceval Gaillard

Député de La Réunion