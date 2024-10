Budget Outre-mer 2025 : une casse sociale sans précédent

L'analyse de l'annexe au projet de loi de finances 2025 relatif à la mission ministérielle Outre-mer fait froid dans le dos. Que l'on en juge seulement par ces quelques chiffres. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- Une baisse de 76% pour l'aménagement du territoire c'est-à-dire pour les projets structurants portés par les collectivités territoriales à travers les contrats de convergence et de transformation. Collectivités qui voient leur fardeau encore alourdi par la baisse de 38% de leur dotation, en particulier pour celles en difficulté à travers le dispositif COROM ;



- une baisse de 52% pour le sanitaire et social, la culture, la jeunesse et le sport ;



- une baisse de 75% pour la ligne budgétaire liés aux entreprises notamment à travers l'aide au fret ;



- une baisse de 18% pour la continuité territoriale et de 19% pour le Fonds Exceptionnel d'Investissement.



Si l'on rajoute à cela les coupes dans le budget du logement social ou encore de l'insertion professionnelle ; celles faites sur le dos des travailleuses et travailleurs en situation de handicap en "volant" 20% du fonds Agefiph (l'équivalent de 93 millions) ou encore le report de la revalorisation des retraites : la casse sociale est d'une très grande violence et va impacter tout le monde sauf les vrais responsables de la crise.



Ce budget, que l'on sait voué à passer par 49.3, constitue une double peine pour les territoires dits d'Outre-mer qui n'en finissent plus de payer une facture qui n'est pas la leur. Plus que jamais ce gouvernement minoritaire, qui ne survit que par le soutien de l'extrême-droite, doit être censuré car il n'a pas la légitimité pour imposer une telle cure d'austérite au pays.



Perceval Gaillard

Député de la 7ème circonscription