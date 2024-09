Chers président(e)s de clubs, joueur(se)s, entraîneur(e)s, arbitres, su pporter(trice)s. Je suis heureux de vous annoncer ma candidature à la présidence de la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) pour les élections de novembre 2024. Fort d'un parcours qui m'a mené du football "la cour" au plus haut niveau en tant que joueur, entraîneur, puis président de la Ligue, je me présente devant vous avec une expérience riche et une passion toujours intacte pour notre football (Photo : www.imazpress.com)

Entouré d'une équipe dynamique, nous travaillons depuis 2012 pour proposer un football autrement, au service de tous. Chaque rencontre, chaque échange avec vous, a enrichi notre vision et nous avons toujours été à votre écoute pour comprendre vos attentes et vos besoins.

Notre équipe, désormais connue sous le nom de "Un Football Autrement" (UFA), vous propose de poursuivre le travail entrepris et d'aller plus loin ensemble. Après 12 ans d'observation et 14 mois d'expérience à la LRF, nous sommes prêts à porter vos projets avec des idées modernes et structurées, à la hauteur de vos ambitions.

Nous vous promettons une collaboration totale, transparente et tournée vers l'avenir. Nos projets incluent la refonte du calendrier pour toutes les compétitions (R1, R2, R3, vétérans, entreprises, féminines et football diversifié), en partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF), le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), la DRAJES, les collectivités et les acteurs privés.

Notre programme se construit autour de trois grands axes : le développement sportif, l'accompagnement social, et une gestion financière responsable. Nous vous présenterons ces projets en détail lors des réunions de secteur en octobre et par les moyens numériques.

Le football réunionnais est à un tournant. Il est de notre responsabilité de redonner de l'espoir à notre jeunesse et de construire un avenir solide pour ce sport qui nous unit tous. Ce que nous partageons est bien plus fort que ce qui nous divise.

Le 1er novembre prochain, je vous invite à venir voter. Chaque vote compte pour choisir l'avenir de notre football réunionnais.

Ensemble, bâtissons un football libre, serein et constructif. Merci de votre confiance et de votre soutien.

Noël Vidot