Chagos : un grand pas en avant …

Chers amis du peuple chagossien, nous avons appris ce jour qu’une étape importante était franchie concernant la question chagossienne. Les négociations entre le gouvernement mauricien et le gouvernement britannique, qui duraient depuis plus de deux ans, ont enfin abouti à un résultat concret.

La république de Maurice est restaurée dans sa souveraineté sur les Chagos pour l’ensemble des îles -55 au total- et si l’on en croit la presse mauricienne l’ensemble des îles y compris Diego-Garcia est de retour dans la pleine souveraineté de La République de Maurice.

Pour nous Réunionnais qui luttons aux côtés des Chagossiens pour leur retour au pays des ancêtres, la question qui nous importe le plus est celle de ce retour, qu’ils n’ont jamais cessé d’affirmer comme leur but suprême..

Tellement de combats et d’actions ont été engagés pour ce retour que nous pensons que ce sera fait dans les meilleures conditions en commençant par les premiers volontaires au retour. Les torts subis par les Chagossiens devront être réparés et leur installation sur leur terre retrouvée sera possible avec tous les concours internationaux nécessaires.

Notre ami Olivier Bancoult devrait venir chez nous bientôt pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui vient d’être annoncé ce jour. Les Réunionnais fidèles soutiens des Chagossiens et de leur lutte voient le ciel de nos amis s’éclaircir vers une perspective de développement durable et de luttes, encore et toujours, pour y parvenir.

Pour le Comité Solidarité Chagos La Réunion : Georges Gauvin président, Alain Dreneau secrétaire. Pour le Mouvement réunionnais pour la paix : Julie Pontalba présidente.