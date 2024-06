Citoyennes, Citoyens de L’Etang-Salé de la 7ème circonscription

Dans un contexte international marqué par des conflits, de tensions et dans un climat institutionnel fragile, vous devrez faire un choix capital les 30 juin et 07 juillet prochains.

Les élections législatives à venir détermineront le futur de notre pays. Sur un fond de coalition et de petits arrangements, nous, élus de la Liste d'Action Municipale de l’Étang-Salé avons fait un choix.

Un choix fort, en accord avec notre engagement envers vous et cela, dans l’intérêt général de la France, de la Réunion et de la population de L’Etang-Salé.

Nous souhaitons que nos représentants soient engagés, déterminés et portent d’une même voix, vos revendications et vos inquiétudes balayées sous le tapis par des élus déconnectés de nos vies.

Face à la montée des extrêmes et de l’antisémitisme, notre droite, celle de la droite sociale, s’inscrit comme la seule alternative. L’émergence de partis citoyens, prônant les soutiens de tout bord, traduit une politique faite d’opportunistes et d’arrivistes.

Le maire actuel, par son manque de caractère et de vision à l’aube d’une nouvelle majorité à l’assemblée nationale, rayonne et brille par ses consignes silencieuses. Il représente un parti sans personnalité politique, démissionnaire et isolé.

Le binôme, Cyrille Hamilcaro / Line Baillif, votre binôme, s'engagera et proposera des solutions face aux incivilités, à l’exclusion sociale et à l’augmentation du prix de l’énergie. Ce sont là NOS inquiétudes.

Notre candidat, Cyrille Hamilcaro se battra pour une lisibilité des politiques publiques en faveur de la Réunion, afin que les fonds publics soient mieux orientés pour l’insertion économique et sociale des jeunes, des chômeurs de longue durée. REJETONS LA FATALITÉ.

Sa voix réunionnaise intelligible, forte et ferme se fera entendre à l’Assemblée. Soyons à ses côtés, soutenons le seul candidat de droite.

Votons et faites voter Cyrille Hamilcaro