Dans un contexte global en perpétuelle évolution, les Outre-Mer français occupent une place stratégique et symbolique inestimable. Leur statut institutionnel actuel est le fruit d'une histoire complexe, riche de défis et d'adaptations, qui a permis de forger des identités uniques tout en intégrant ces territoires dans le tissu national (Photo : www.imazpress.com)

Aujourd'hui, nous faisons face à une tentation grandissante de redéfinir ces statuts sous couvert de modernisation ou d'autonomisation. Pourtant, il est crucial de comprendre pourquoi maintenir cette stabilité institutionnelle est non seulement nécessaire, mais aussi bénéfique pour l'avenir de ces régions, pour garantir un projet de développement en faveur des territoires et accompagner les familles vers la réussite.

- Économie et pouvoir d’achat : Les piliers de la prospérité locale

Poser un plan de relance économique, comme proposé par Jean-Yves Morel, repose sur des bases solides de l'institution actuelle. Ce plan vise à augmenter le pouvoir d’achat, à sécuriser les dispositifs d’exonération des entreprises et à maintenir un haut niveau de commande publique pour soutenir des secteurs cruciaux comme le BTP. En préservant le statut institutionnel, nous facilitons l'implémentation de mesures économiques ambitieuses et adaptées, en garantissant une continuité des politiques publiques et des investissements nécessaires.

- Sécurité et cohésion sociale : Vers une société harmonieuse

La stabilité institutionnelle permet également de renforcer la sécurité et la cohésion sociale. En instaurant des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), nous pouvons conjuguer les efforts des collectivités, du monde associatif, sportif, et des services de l’État pour lutter efficacement contre l’insécurité et la délinquance. Une structure institutionnelle stable est essentielle pour coordonner ces efforts et pour assurer que les ressources soient allouées de manière optimale et durable.

- Logement et infrastructures : Construire l’avenir

Maintenir le cadre institutionnel actuel permet de répondre de manière efficace aux besoins en logement et en infrastructures. La proposition de construire plus, avec une ligne budgétaire unique adaptée aux besoins réels de construction, démontre que nous pouvons allier ambition et réalisme dans nos projets d’aménagement. Une stabilité institutionnelle assure que les politiques de logement et d'infrastructure ne soient pas soumises à des fluctuations imprévisibles, offrant ainsi une sécurité à long terme pour les investissements et les résidents.

- Un avenir stable pour une réussite partagée

En conclusion, ne pas faire évoluer le statut institutionnel des Outre-Mer, et en particulier de La Réunion, est un choix de responsabilité et de sagesse. C'est garantir un cadre stable pour le développement économique, la sécurité, la cohésion sociale, et le bien-être des populations locales. Jean-Yves Morel l’a bien compris en inscrivant la stabilité institutionnelle au cœur de son programme. Pour assurer un avenir prospère et harmonieux, il est impératif de préserver ce qui fonctionne et de bâtir sur ces fondations solides, plutôt que de céder à des sirènes de changement aux conséquences incertaines. La stabilité institutionnelle n'est pas une entrave, mais bien le socle sur lequel nous pouvons construire un futur digne et prospère pour tous.