Création d’une Zone Franche Totale : un enjeu majeur pour l’emploi local et le pouvoir d’achat

A l’occasion d’une visite ministérielle à La Réunion : "j’ai interpellé directement la Première ministre, Elisabeth Borne, sur les enjeux tournant autour de l’adaptation et le renforcement des dispositifs de soutien au développement socio économique et de l’emploi au sein de notre région". En effet, le territoire est se trouve confronté à des enjeux socio économiques majeurs auxquels doit faire face notre territoire. (Photo Patrice Selly photo Sly imazpress)

"Nous disposons actuellement d’une population jeune et peu qualifiée, mais également d’un taux de ch ômage élevé et d’un tissu économique composé à 98% de très petites entreprises".

Par le passé nous avions pu disposer de dispositifs comme la Zone Franche Urbaine (ZFU) puis la Zone France Urbaine Territoires Entrepreneur (ZFU TE) qui ont, certes, contri bué à dynamiser l’économie locale et à soutenir la création d’emplois, mais depuis 2019, ces dispositifs ont été remplacés par la Zone Franche Activité de Nouvelle Génération (ZFANG) "ces mesures ont participé au développement de notre territoire, mais je considère aujourd’hui que nous devons aller encore plus loin".

C’est pourquoi, dans la perspective d’un rééquilibrage territorial vers l’Est "je demande un soutien de l’Etat afin d’étudier, dans le cadre de la mise en place d’un groupe de travail , l ’opportunité d’adapter et d’amplifier les dispositifs existants à La Réunion, en envisageant notamment la création d’une Zone Franche Totale au sein du territoire Est".

Cette initiative pourrait également s’inspirer des mesures prévues par la ZFANG et la LADEOM, tout en les étendant à l’ensemble des entreprises et des activités déjà établies ou souhaitant s’implanter dans la partie EST de notre île.

"Je propose donc d’envisager la mise en oeuvre d’un mécanisme d’exonération progressive qui permettrait de limiter les effets de seuil en autorisant les exonérations de charges patronales au delà de 2,5 x SMIC. Cela contribuera à rendre nos PME et TPE plus attractives en favorisant le recrutement d’un encadrement intermédiaire, en permettant notamment le retou r de jeunes réunionnais diplômés, indispensable à leur croissance et la création de valeur ajoutée".



"Je suis persuadé que la création d’une Zone Franche Totale permettra de revitaliser notre économie locale, de renforcer l’attractivité de notre région auprès des investisseurs, de favoriser la création d’emplois locaux durables et de redynamiser le pouvoir d’achat des Réunionnaises et Réunionnais ».

Patrice Selly

Maire de Saint

Benoît

Président de la CIREST