De La Réunion aux Comores : une lettre ouverte pour l’amour et les droits LGBTQIA+ 

Il y a quelques jours, l’histoire d’amour de Florence et Anicha s’est emparée des réseaux sociaux et a suscité une vague de réactions lesbophobes à Mayotte et aux Comores. L’association Requeer souhaite une fois de plus attirer l’attention sur la situation des personnes LGBTQIA+ dans la région, et en particulier aux Comores, à travers une lettre ouverte. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Déjà, toutes nos félicitations à Anicha et Florence ! Personne d'autre qu'elles ne peut comprendre la profondeur et la beauté de ce qu'elles partagent. Leur mariage est un magnifique geste d'amour et de courage. Félicitations à elles pour cette étape si importante dans leur vie.

Il est regrettable de constater que la vidéo de leur union ait suscité de la haine en ligne et le rejet médiatisé des parents d’Anicha. C'était leur moment de bonheur, et il est triste de voir que certains ont choisi de le ternir. Nous espérons que la diffusion de cette vidéo, notamment leur "oui" et leur baiser, contribuera à faire évoluer les mentalités et à promouvoir l'acceptation et l'amour sous toutes ses formes. Il y a aussi eu des commentaires positifs, témoignant de soutien, même depuis les Comores où s’opposer publiquement au régime politique et à ses lois dégradantes peut conduire à la détention arbitraire et à l’incarcération.

Rappelons que dans 69 pays de ce monde, comme aux Comores, aimer une personne du même genre peut tristement conduire à des peines de prison. Aux Comores, aimer fait peser le risque d’une peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour les personnes LGBTQIA+. C'est une réalité dure et injuste qui montre l'importance de continuer à lutter pour les droits et la liberté de chacun de vivre son amour ici à La Réunion et ailleurs dans le monde. Cela commence par nos voisins insulaires avec qui nous partageons une histoire commune et avec qui nous souhaitons écrire l’Histoire loin des nationalismes moribonds.

Lorsqu’une fois par an nous descendons dans la rue pour exister dans l’espace public lors de la marche des visibilités LGBTQIA+, c’est aussi avec une pensée émue pour toutes les personnes LGBTQIA+ persécutées que nous le faisons. C’est en ce sens que nous souhaitons dédier la marche des visibilités LGBTQIA+ de 2025 au pays voisins de l’Océan Indien qui font face à la violence de régimes autoritaires, l’invisibilisation d’États LGBTphobes, et qui n’ont aucun droit.

Au-delà de ces défis, le plus important est de souhaiter tout le bonheur du monde à Anicha et Florence. Leur amour est fort et courageux, et c'est cela qui compte avant tout.