C’est avec une immense tristesse que la SREPEN, la Présidente et le Conseil d’Administration, ont appris le décès de Pascal Hoarau, ardent défenseur de la biodiversité réunionnaise.

Tout au long de sa vie, Pascal a œuvré sans relâche pour préserver les trésors naturels de notre île, en protégeant les écosystèmes fragiles et en sensibilisant les générations à leur importance. Son engagement inébranlable pour la Réserve naturelle de l’Étang de Saint-Paul et son amour profond pour la nature ont marqué durablement le paysage environnemental de La Réunion.

Par ses actions, il a su incarner l’espoir d’un avenir plus respectueux et durable.La Réunion et les Réunionnais perdent aujourd’hui un véritable gardien de leur nature, mais son héritage continuera d’inspirer celles et ceux qui poursuivront son combat.

À ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères et notre profonde gratitude pour avoir partagé avec nous un homme d’une si grande valeur. Que son souvenir reste une lumière dans nos cœurs.

Paulette Dubard

Présidente