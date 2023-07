Départ de Mgr Gilbert Aubry

(Photo sly/www.imazpress.com)

J'accueille avec beaucoup de satisfaction la transition annoncée au niveau de l ' Eglise réunionnaise. Mgr Gilbert Aubry s'en va après plus de 43 ans de mission sacerdotale qu'il a toujours assumée avec toute son âme et tout son coeur. Quand on sait les soucis de santé qu’il a dû affronter ces dernières années on ne peut qu’être admiratif et lui être reconnaissant pour le dévouement et l’ esprit d'abnégation dont il a fait preuve tant au service du diocèse que de la société réunionnaise toute entière. Il mérite désormais de profiter plus sereinement des années à venir. Insha'Allah.

Je ne peux que me réjouir de la nomination de P. Pascal Chane-Teng comme prochain évêque. Prêtre issu du terroir, pétri de notre culture arc- en- ciel, représentant bien la diversité ethno-culturelle de notre peuple, et animé de l'esprit du dialogue interreligieux, on est sûr qu’il mettra ses pas dans ceux de son illustre prédécesseur pour mener à bien sa mission épiscopale. Au profit de son église et pour le bien commun.

Je leur adresse en toute amitié mes fraternels salams.

Idriss Issop-Banian Membre honoraire du GDIR