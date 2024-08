Disparition à l'Étang-Salé : "ne vous aventurez pas dans des lieux que vous ne connaissez pas"

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, la Réunion est endeuillée par la disparition en mer d’un jeune. Après Boucan Canot vendredi dernier, c’est aujourd’hui à l’Etang-Salé que le drame s’est joué (Photo : www.imazpress)

En fin de matinée, 3 jeunes qui se baignaient dans le Bassin Bleu, à proximité du gouffre, ont été emportés par une vague plus forte que les autres.

Si, bien heureusement, 2 de ces 3 personnes ont pu être sauvées, une troisième est toujours portée disparue ce soir.

La plage de l’Etang-Salé et la côte rocheuse au sud de celle-ci sont des lieux particulièrement prisés des touristes pour leur côté sauvage et la beauté des paysages. Il n’en demeure pas moins qu’ils demeurent des sites naturels dangereux ou la baignade n’est autorisée et surveillée qu’aux abords du poste de MNS, dans la zone délimitée par les filets anti-requins.

Les bassins qui se forment dans le creux des falaises, s’ils donnent une fausse impression de sécurité sont, en réalité, extrêmement dangereux lorsque survient une vague plus forte que les autres qui les vident dans un effet siphon qui entraine les baigneurs au large.

Je tenais, en cette période de vacances scolaire de l’hiver austral ou le temps particulièrement ensoleillé et clément incite à la baignade, à rappeler les consignes de prudence : ne vous aventurez pas dans des lieux que vous ne connaissez pas, ne vous baignez pas en dehors des zones surveillées autorisées à la baignade.

Je tenais également à me joindre à la douleur des familles qui, ce soir, sont sans nouvelle d’un proche et à leur assurer de toute ma compassion en ces moments particulièrement difficiles.