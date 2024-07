Elections législatives du 7 juillet 2024 : Mobilisons-nous !

Le 07 juillet 2024, La France a rendez-vous avec son destin, rarement une élection n’aura été aussi commentée et porteuse de lourdes conséquences. L’heure est au discernement. La libération violente de la parole et des actes, qui se banalise, ne doit pas nous aveugler et encore moins entretenir la culture de la peur que l’on croyait effacée de notre histoire. (Photo Photo /www.imazpress.com)

Le choix qui nous oblige est aussi celui de l’hindou qui ne doit pas se tromper de scrutin. Prenons le temps de l’analyse du travail réalisé et de celui qui reste à accomplir pour l’égalité entre les cultes. Arbitrons entre bilans et ambition nationale.

Opposons-nous à ceux qui prônent l’exclusion et qui constituent un danger pour la pluralité culturelle à La Réunion.

La haine n’a pas sa place sur un territoire fondé sur une immigration continue. Notre clairvoyance et notre mobilisation sont plus que jamais utiles, car au crépuscule de dimanche, nous devrons toujours continuer à édifier ensemble la COMMUNAUTE REUNION.

Alain Mardaye,

Président du Collectif des Hindous de La Réunion