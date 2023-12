En réaction par rapport bann ki touni dann nout santyé

L’édition du Quotidien de ce jour, le 30 novembre 2023, dédie un article à l’initiative des membres d’une association de promotion du naturisme « en liberté » (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ceux-ci se sont lancés dans une randonnée au cœur de notre île en ralliant Mafate depuis Cilaos par le sentier très fréquenté du col du Taïbit. L’article relate, en outre, la rencontre de ces randonneurs dénudés avec des enfants en sortie scolaire.

Interpellé par de nombreux internautes, parents d’élèves ou citoyens soucieux des évènements qui se déroulent sur notre île, il me paraît nécessaire de relayer leur inquiétude quant à l’attitude ces deux hommes.

Si le naturisme est une pratique reconnue, elle ne demeure pas moins limitée dans l’espace, dans des lieux qui lui sont réservés et dont les abords font l’objet de panneaux d’avertissement.

Le comportement de ces deux hommes s’apparente plutôt, pour ne pas dire totalement, à de l’exhibitionnisme sexuel.

Pour rappel l’article 222-32 du code pénal prévoit que « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »

La jurisprudence à ce titre, admet l’exhibition d’une nudité sans « gestes déplacés » dans « une ambiance nudiste » (Tribunal Correctionnel Toulon 4 décembre 1952). Toutefois, le nudiste qui s’expose à la rencontre fortuite et non imprévisible de touristes et de promeneurs se rend coupable d’exhibition sexuelle. (Cour d’appel Aix-en-Provence, 10 décembre 1953).

Les faits qui se sont produits aujourd’hui à la Réunion relèvent bel et bien d’une infraction pénale puisque deux hommes se sont élancés nus sur un sentier de randonnée fréquenté par tous, croisant de nombreux passants et même des enfants.

Je vous demande donc de prendre les mesures afin de veiller à ce que ce type d’agissements ne se reproduisent plus à l’avenir sur notre territoire.

Si La Réunion est une terre d’accueil et de tolérance, elle ne doit pas devenir la scène d’infractions pénales impunies sous couvert d’opérations de communication.