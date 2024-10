Festival Gayar l'incontournable culturel à La Réunion

Une fois de plus, un programme riche et varié gratuit a été concocté afin de recréer du lien et de partager des moments forts lors du festival culturel qui a eu lieu à Saint-André ce week-end. Pour se faire, Zakaria Mall, Stéphane Depeche et Paul Mazaka les infatigables défenseurs de l’identité culturelle réunionnaise ainsi que des autres organisateurs de la saison GAYAR 2024, ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire le plus grand nombre. Cet évènement culturel de grande envergure était attendu et a fait carton plein dans une ambiance très festive (Photo : www.imazpress.com)

Depuis 2022, le festival GAYAR est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux des arts, de la culture et de l'identité réunionnaise, avec des rencontres des artisans, des artistes locaux, des auteurs et aux nombreux publics…etc. Musique, littérature, jeux, exposition, danse, l'art culinaire, savoir-faire...étaient au rendez-vous. Sans oublier le parrain de l’évènement Danyèl Waro, figure emblématique et grand défenseur de l’identité réunionnaise, chanteur, poète dans l’âme, militant culturel et de la cause créole, fabriquant d’instrument de musique..etc,etc était très présent et disponible « po craze son maloya ».

Pour cette 3ème édition, le rendez-vous était donné au Parc du Colosse de Saint-André. En lumière au sein d’un immense parc paysager de plusieurs hectares, que le festival GAYAR nous a invité pendant ces 3 jours à un véritable voyage dans le temps à couper le souffle, de ce que la beauté a de plus grandiose.

Bien que résolument tourné vers l'avenir, GAYAR 2024 fier de notre passé culturel, qu'il valorise ici et transmet aux générations futures, qu'il s'engage aussi à conserver, à protéger au plus profond de lui-même. Toute cette richesse culturelle historique et humaine de notre territoire a été une source d'enrichissement pour tous.

Pour celà, j'adresse mes sincères remerciements à tous ces dirigeants dont M. Stéphane Depeche, M. Zakaria et de toutes ces petites mains de l’ombre pour leur professionnalisme exceptionnel et leur disponibilité. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, donnons à l’équipe GAYAR rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2025, " po in not' zembrocal lo mo avèk in rougail la poézie".

Jean-Claude Comorassamy