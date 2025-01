Financement des Parcours Emploi Compétences : La Réunion n’a pas à payer les pots cassés

Avec les premiers jours de cette nouvelle année, nous avons eu la mauvaise surprise de constater la volonté de désengagement de l’Etat concernant l’aide à l’emploi des plus fragiles (Photo : www.imazpress.com)

En effet, l’arrêté préfectoral n°2813 du 31 décembre 2024 modifie de manière conséquente le financement par l’Etat des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC).

Ainsi, le taux de prise en charge passerait de 60% à 53%, la durée maximale du contrat de 11 à 10 mois, et la durée de travail hebdomadaire de 26 à 23h.

Avec des indicateurs socio-économiques bien inférieurs à ceux de l’Hexagone - 18% de chômage et 36% de taux de pauvreté - une telle décision est profondément injuste dans un contexte où, qui plus est, le sort de la mission Outre-mer dans le PLF 2025 reste suspendu et en danger.

Les Réunionnaises et les Réunionnais n’ont pas à subir l’incurie budgétaire des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron. Je demande solennellement à l’Etat de revenir sur cette décision.

Philippe Naillet

Député de La Réunion

1ère circonscription