Hélas, un gouvernement loin du choix des Français !

Un gouvernement de droite, constitué avec l’autorisation du RN, a été nommé (Photo : sly/www.imazpress.com)

On constate que c’est, à peu de chose près, la même configuration d’avant les élections législatives, alors même que celles-ci ont fait arriver la gauche en tête du scrutin.

Il s’agit là d’un acte abjecte d’Emmanuel Macron et de son 1 er Ministre, exprimant un déni de démocratie. Nous sommes entrés en dictature sous l’emprise d’un tyran.

Nous avons tout à craindre de cette gouvernance, voire tout à perdre :

-Pouvoir d’achat ;

-Logement ;

-Immigration ;

-Impôts…

La politique du « On ne touche pas aux riches » au détriments des classes moyennes et des plus fragiles, va s’accentuer. Et les promesses de Michel Barnier ne présagent rien de bon, sinon que la casse sociale restera sa priorité.

L’indifférence de cette gouvernance à la situation dramatique de nos territoires s’affiche outrageusement quand, au lieu d’entendre et de prendre en compte les souffrances de nos frères antillais, on leur envoie des CRS !

L’annonce d’une baisse de 9% du budget des Outremers, montre aussi la déconnexion de ce « nouveau » gouvernement avec nos réalités démographiques, socio économiques, environnementales et institutionnelles. Ne s’agirait-il pas plutôt d’un préambule au largage des Outremers ? Il semble bien que le « dégagisme » soit en train de changer de camp.

Nous attendons du Ministre des Outremers qu’il vienne prendre la main que nous lui tendons. Pas celle du mendiant, mais celle du partenaire capable de traiter d’égal à égal avec lui pour coconstruire un destin à la hauteur des défis qui se posent à nous.

Nous sommes prêts à défendre âprement notre avenir dans une République libre, solidaire et fraternelle.