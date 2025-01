Hommage à Philippe Loking Fung

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le départ de notre cher ami Philippe Loking Fung, ancien élu de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, un coiffeur passionné et unanimement apprécié. Sa perte laisse un vide immense dans nos cœurs et au sein de notre communauté.

Il était un homme d’une rare dévotion, toujours prêt à soutenir ses collègues et à défendre les valeurs qui lui étaient chères. Son courage face aux défis de la vie et son engagement envers son métier sont un exemple pour nous tous.

Il a consacré sa vie à servir les autres avec respect et bienveillance, ce qui lui a valu l’estime et l’affection de chacun d’entre nous.

Nous perdons non seulement un professionnel talentueux, mais également un ami fidèle, un homme d’intégrité et de compassion. Son héritage perdurera à travers les souvenirs que nous partageons et l’impact qu’il a eu sur nos vies.

En ces moments douloureux, nous pensées vont à sa famille et à ses proches. Puissent-ils trouver la force et le réconfort dans l’amour qui les entoure et dans les souvenirs joyeux de cet homme exceptionnel.

Avec toute ma sympathie,

Bernard Picardo, président de la CMA