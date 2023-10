Israël : la responsabilité des Etats-Unis

Tous les dirigeants politiques qui ont effacé la question palestinienne de leur agenda sont surpris par l’initiative du Hamas qui mène une lutte de libération nationale contre l’expansion coloniale Israélienne (Photo AFP)

La nouveauté réside dans le choix stratégique de l’option militaire sur le sol ennemi. Le bilan humain (morts, blessés, disparus et otages) est lourd pour un pays qui se dit invincible. Pas sûr qu’en bombardant des habitations à Gaza, cela va rassurer une population israélienne taraudée par l’angoisse sécuritaire après l’appel à se barricader, lancé par les autorités politiques et militaires. Personne ne peut dire, quand et comment cela va se terminer.

- En finir avec l’impunité -

Si durant 8 décennies, rien n’a été épargné aux Palestiniens, la responsabilité relève des Etats-Unis et des pays qui lui sont alliés. Le droit du peuple palestinien de vivre libre et en sécurité dans un Etat aux frontières reconnues par l’ONU; La dépendance au gouvernement israélien pour la fiscalité, la douane, la nourriture etc; Le vol des terres palestiniennes et de leurs plantations; la destruction des habitations à coup de buldozer et l’installation de nouvelle colonies; la liste des souffrances endurées est longue.

En 80 ans, que reste-t-il du territoire Palestinien hérité des frontières de la colonisation britanique après la 2e guerre mondiale? Les Etats-Unis et leurs alliés sont allés jusqu’à entériner Jérusalem, capitale d’Israël, en violation du droit international qui avait placé ce sanctuaire religieux sous direction de l’ONU.

Ce coup de force a occasionné des manifestations violentes sur l’esplanade des Mosquées, lieu hautement symbolique pour l’islam. Faut-il voir dans l’opération du Hamas, « Déluge d’Al-Aqsa », l’ultime tentative de laver un lieu Saint, souillé par l’initiative de Donald Trump, en 2017 ?

- L’annexion de Jérusalem -

Après le sacrilège, Trump a transféré l’ambassade US dans ce territoire illégalement annexé à Israël. Cet acte relève du terrorisme d’Etat. Les dirigeants des 2 pays sont restés sourds aux protestations internationales. Auront-ils le courage de revenir sur leurs conquêtes impériales, libérer la Palestine et Jérusalem?

Ary Yee Cheong Tchi Kan