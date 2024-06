Les élections législatives des 30 juin et 07 juillet prochains ont une importance primordiale pour notre pays et particulièrement pour la Réunion (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Dans la 1ère circonscription, j’apporte mon entier soutien à René-Paul Victoria, seul candidat susceptible de contrer la dangereuse montée des extrêmes et de leurs alliés.

René-Paul Victoria, avec son expérience, sa détermination et son sens de l’intérêt général, a les qualités pour représenter dignement et efficacement les réunionnaises et les réunionnais.

Michel Lagourgue

Conseiller Municipal de Saint-Denis