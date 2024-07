Jean-Yves Morel ne donne pas de consigne de vote

Je me suis présenté par devoir, parce que je défends une conception de la droite rénovée et élargie. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Mais nous demeurons constructifs.

Rome ne s'est pas faite en un seul jour, nous sommes inscrits dans un continuum politique qui ne se limite pas à cette seule législative, anticipée et extraordinaire, de par son contexte.

Prime a été donnée à la députée sortante, soutenue par les appareils partisans et ceux des collectivités aux mains des frontistes populaires… et la dynamique RN est ici malheureusement synonyme d'éparpillement des voix.



Mais nous sommes là, démocrates et persévérants, et nous construisons l'avenir.



Je remercie les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages et les militants qui ont travaillé avec nous sur le terrain. Je fais confiance à leur clairvoyance et leur maturité pour le 2ème tour de ces législatives. Il ne m’appartient d’orienter leur choix….

Na un jour y appel demain…