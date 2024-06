L’Unité de recherche "Laboratoire sur les espaces créoles et francophones" appelle à voter contre le RN

Nous, membres du LCF, soutenons la mobilisation citoyenne et intersyndicale en cours et appelons à voter contre le "Rassemblement National". Nous affirmons ainsi notre opposition aux valeurs et propositions de lois portées par le RN. Les actes, les conceptions, les discours, les idées, le modèle de société de ce courant, revendiquent le classement des humains en fonction de leurs origines, genres, couleurs, langues, croyances. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Le RN exalte les inégalités, le racisme, le colonialisme, le totalitarisme, la suppression de la liberté d’expression et de l’exercice des pensé es critiques, la brutalité . Ce que porte et propose le RN est l’antithè se des principes fondamentaux de l’Université .

Celle-ci assure un service public de recherche et d’enseignement, fondé sur des activités de production des savoirs, de transmission et de partage, liées à de très nombreux échanges multiculturels et interculturels.

Les attaques déjà amorcées contre le service public de façon générale, les libertés et, en ce qui nous concerne plus directement, l’enseignement supérieur et la recherche, ne feraient qu’empirer sous un gouvernement d’extrême-droite. Au fil des années, nos libertés académiques, de parole et de réunions ont été fortement restreintes ; ajoutons à cela les restrictions budgétaires qui pèsent aussi bien sur l’ensemble du personnel que sur nos étudiant.es.

Le programme du RN ne fera que précariser davantage les étudiant.e.s et le personnel universitaire. Les étudiant.es et collègues étrangèr.e.s seront gravement entravé.e.s dans leurs études et leur travail. Certains domaines de recherche en sciences humaines et sociales, déjà attaqués, le seront d’autant plus.

Nous réitérons ainsi notre volonté de lutter pour un service public de l’enseignement supérieur de la recherche égalitaire, ouvert et garant d’une indépendance scientifique.

Motion votée le 21 juin 2024 à l’unanimité des enseignants-chercheurs, membres du LCF.

Par conséquent, le LCF appelle la communauté universitaire à se mobiliser contre l’extrême-droite et à voter les 30 juin et 07 juillet 2024 pour empêcher l’élection de candidates et candidats qui défendent une telle vision du monde, dans laquelle nous ne pouvons, en aucun cas, nous reconnaıt̂ re.