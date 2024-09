La filière équine au plus mal

La fragilité du monde agricole réunionnais est malheureusement encore une fois au devant (Photo : www.imazpress.com)

La filière équine reconnue agricole dans sa globalité depuis 2005 est laissée pour compte malgré les relances des représentants.

Les professionnels du Nord et l’Est de l île revivent la même situation qu’ils ont connu en 2021, c’est a dire l’absence de vétérinaire dans leur secteur et donc pas de soins vétérinaires aux équidés.

Comment peut-on en 2024 laisser des chevaux sans soins alors que nous parlons tous du bien être animal ...

Plus de 15 clubs impactés et près de 30 professionnels et détenteurs dont les chevaux sont privés de soins.

Les mobilisations des représentants de la filière depuis plusieurs mois sont restées sans réponse de la DAAF.

Reconnu agricole depuis 2005, la filière ne peut toujours pas bénéficier des aides publics au même titre que les autres filières agricoles, occasionnant la fermeture de certaine structure et d’autres qui risquent la même issue.

Les problématiques (importations de reproducteurs, inaccessibilité au foncier agricole...) perdurent et ne sont pas prises en compte.

La situation de la filière devient de plus en plus préoccupante.

LA CGPER