La Réunion solidaire de la lutte pour la biodiversité

Le collectif informel "Free Paul Watson La Réunion" a été créé à l'initiative de citoyens réunionnais désireux de manifester leur soutien à Paul Watson, lanceur d'alerte et défenseur emblématique de la vie marine, injustement emprisonné au Groenland pour des motifs politiques.

A l'instar de nombreux autres territoires de part le monde, Free Paul Watson 974 organise un rassemblement familial et pacifique le 3 septembre 2024 de 17h à 18h30 sur la plage de l'Etang-Salé-les-Bains.

L'objectif est de rendre visible la mobilisation des réunionnais sur la cause des baleines et de la biodiversité, de témoigner une solidarité active vis-à-vis de ceux qui la défendent et d'exprimer une inquiétude par rapport à la criminalisation des enjeux écologiques.

A la veille d’une décision majeure du Ministère danois de la Justice, nous souhaitons nous montrer solidaires de Paul Watson depuis le sanctuaire baleinier qu'est désormais l'océan Indien et La Réunion.

Le Capitaine Paul Watson s'est rendu célèbre par son combat intransigeant en faveur des mammifères marins, en Antarctique contre les baleiniers japonais et dans tous les océans du globe pour lutter contre le braconnage illégal de la faune marine.

En s'opposant courageusement à ceux qui bafouent les lois internationales, il a contribué à populariser la cause des baleines et à valoriser le rôle crucial des océans pour l'habitabilité de la planète.

Arrêté le dimanche 21 juillet au Groenland par la police danoise pour des motifs politiques, il risque l’extradition vers le Japon. Agé aujourd’hui de 73 ans, il pourrait ainsi finir ses jours en prison pour le seul tort d'avoir inlassablement tenter d'alerter sur notre dépendance crucial à la nature et au vivant.

Pour nous qui vivons à La Réunion, les cétacés font partie du patrimoine naturel de l'île et de notre quotidien. Nous mesurons d'autant plus intensément l'urgence de préserver nos écosystèmes. L'injustice que subit Paul Watson ne peut nous laisser indifférents car elle illustre un risque majeur qui va bien au-delà de sa propre personne : la criminalisation de la défense de l'environnement et des animaux