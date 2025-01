La sécheresse : des pistes d’actions pour Saint-Denis

Météo-France le confirme une nouvelle fois : le changement climatique déstabilise le régime des pluies sur notre île. Le mois de décembre 2024 a été plus de sec depuis 50 ans. (Photo : Giovanni Payet)

Aujourd’hui aucune commune de l’île n’est épargnée par les restrictions et dans certains quartiers les habitants sont ravitaillées avec des bouteilles d’eau. L’eau n’est pas une marchandise. C’est une ressource naturelle vitale pour tous les habitants.

Avec l’augmentation de la période de stress hydrique dans les 25 prochaines années, il faut mettre en œuvre dès à présent des solutions durables et justes.

Quelles sont nos pistes d’actions pour Saint-Denis ?

A l’échelle des foyers dionysiens, nous souhaitons un accompagnement de la population pour l’acquisition de citernes pour les maisons et les immeubles collectifs.

La récupération de l’eau de pluie et sa réutilisation deviennent une nécessité pour préserver la ressource. C’est une mesure pour assurer la robustesse de la société face aux polycrises.

Nous examinerons également, la gratuité des 10 premiers m3 d’eau pour les foyers de la commune. Ce dispositif, selon nous, garantira la sobriété pour inciter à économiser l’eau, l’accès à l’eau pour tous et la solidarité pour les foyers les plus précaires.

La ville de Lyon a mis en vigueur depuis le 1 er janvier 2025. C’est une mesure pour assurer la justice envers les plus fragiles.

Nous défendrons la révision du plan local d’urbanisme (PLU) à Saint-Denis qui protège l’eau, les sols et le vivant. Ce nouveau plus redonnera la place nécessaire aux arbres et au sol pour garder l’eau.

Il est temps d’arrêter la bétonisation des sols. C’est une mesure concrète et efficace pour adapter la commune aux effets du changement climatiques.

Nous réinterrogerons également la fonction de certains équipements municipaux pour faire des lieux de récupération et de stockage de l’eau, notamment sous les stades de la commune.

Enfin, la gestion durable de l’eau pour les prochaines années demandera le renforcement de la pédagogie vers les habitants, les élus, les agents de la collectivité et les acteurs socio-économiques.

C’est à tous les niveaux que l’eau doit être préservée.

Giovanni Payet - Président de la voix citoyenne – La Réunion