Le changement climatique à La Réunion : nous y sommes !

Le parti Les Écologistes (Europe Écologie Les Verts) La Réunion exprime sa vive inquiétude sur la situation climatique dans notre département où sévissent sécheresse et chaleur, en lien avec un grave déficit de précipitations depuis plusieurs mois. Et le pire est à venir si rien de radicalement plus efficace n'est engagé. (Photo : www.imazpress.com)

En 1974, il y a donc plus de 50 ans, René Dumont avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les dangers du réchauffement climatique, du manque d'eau à venir et de la dégradation de l'environnement.

Les réalités et les données que l’on observe sur l’ensemble de notre planète lui donnent raison. L'année 2024 a vu la température moyenne mondiale dépasser les 1,5

degrés, seuil critique annoncé lors de la COP 21. Pour rappel, ce seuil n’était prévu que pour 2030 et il ne devait pas être dépassé.

Les engagements climatiques des pays à travers le monde mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement potentiellement désastreuse, pouvant atteindre 2,9°C d'ici la fin du siècle, a averti l'ONU le 20 novembre 2023.

Dans son rapport du 15 janvier, Météo France Réunion, indique que "la sécheresse qui touche La Réunion actuellement résulte d’un déficit de précipitations qui dure depuis déjà plusieurs mois » et qu'il est prévu « que des périodes très sèches pourront succéder à des épisodes très pluvieux, avec des extrêmes plus marqués.

Ce type de schéma serait défavorable à la recharge régulière des réservoirs d’eau souterrains et de surface, et mettrait en tension l’usage de ces eaux pour les activités humaines et l’équilibre des écosystèmes. »

Malgré ces évidences, la question de l'urgence climatique réchauffement climatique et de la nécessité d’agir ne sont que faiblement mentionnés dans le rapport de politique générale du 15 janvier 2025 présenté par le Premier ministre François Bayrou. Pourtant, les ressources financières existent.

Deux indicateurs significatifs : d’une part, les superprofits générés en une seule journée par l'industrie des énergies fossiles dépassent de plus de 200 fois l'ensemble des financements engagés jusqu'à présent par les gouvernements pour faire face aux pertes et dommages liés au climat, d’autre part, seulement 100 entreprises sont responsables de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Cette inertie conforte la mésinformation et la désinformation diffusées sur les réseaux, et entretient le déni quant au réchauffement climatique qui, malgré tous les rapports scientifiques, est encore partagé par plus de 40 % des Français.

Aujourd'hui, la France a encore les moyens d'intervenir, demain ce ne sera probablement plus le cas. A l’instar de ce que vit la population de Mayotte, l’accès à la ressource en eau pourrait s’aggraver sur notre territoire où il est prévu une nette tendance au réchauffement, un prolongement des périodes sèches, un cycle de l’eau plus irrégulier et une hausse du mercure sur les côtes et même dans les Hauts.

- Europe Écologie Les Verts Réunion demande aux collectivités et à nos parlementaires d'adopter une stratégie à la hauteur des enjeux. Les défis à relever sont majeurs en matière de préservation de la ressource en eau comme de l'adaptation de notre modèle pour le développement agricole.

- Europe Écologie Les Verts Réunion demande des actions concrètes et immédiates en faveur du climat. Il est encore temps d'agir pour éviter le pire, mais le temps presse ...

Europe Écologie Les Verts