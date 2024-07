Le collège du 14ème km étouffe

Les élus Personnels SNALC, élèves, parent APEPS, FRAPE, FCPE, Agents réunis en ce jour en Conseil d’Administration tirent la sonnette d’alarme sur l’augmentation constante des effectifs de ce collège depuis plusieurs années. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ce collège se caractérise par une demi-pension de plus de 750 élèves, des niveaux sonores très élevés représentant un risque pour la santé auditive de tous, des flux de déplacement dans les étages et les espaces très difficiles à gérer, un absentéisme des élèves dès la classe de 6ème rendant la continuité des apprentissages difficile, des catégories socio-professionnelles défavorisées qui ont conduit le collège à entrer dans le dispositif CLA, une salle de permanence ne pouvant plus accueillir tous les élèves, des attitudes a-scolaires s’accroissant, défavorables à la sérénité indispensable à l’acquisition des savoirs et compétences par les élèves, un effectif pléthorique de 949 élèves alors que 924 étaient prévus en août 2024 pour une capacité de 905 élèves.



Nous demandons que d’ores et déjà, les élèves arrivant dans le secteur soient affectés dans les collèges de la commune en baisse d’effectif, qu’une attention soit portée sur l’effectif des classes et du collège en général, qu’on augmente le nombre d’heures allouées aux Assistants d’Education et à l’infirmière.



Il est urgent de réagir avant que la re-sectorisation se réalise sinon l’effectif engendrera une nouvelle dégradation des conditions de travail des élèves et des personnels.

Les élus Personnels, Elèves, Parents du collège du 14ème km