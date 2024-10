Le gouvernement fait la poche des retraités

À peine fini le discours de politique générale du Premier ministre, on apprend que le gouvernement devrait décaler de 6 mois la revalorisation des retraites prévue au 1er janvier afin d'économiser 3 milliards (Photo : www.imazpress.com)

Pour justifier le fait de leur faire les poches, le gouvernement assure que les retraités auraient un niveau de vie "aujourd'hui supérieur à celui des actifs".

Dans quel monde vivent ces gens ? Savent-ils seulement ce que c'est que de vivre avec moins de 652 euros par mois comme la moitié des retraités chez nous à La Réunion ?

Selon une étude de l'Insee parue en 2022 : les retraites à La Réunion sont les plus faibles de France, 28% de moins que dans l'Hexagone ; six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté ; 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

On est donc très loin d'un "niveau de vie plus confortable que les actifs". Au-regard de la situation réélle à La Réunion, cette décision est une provocation honteuse de la part d'un gouvernement de sucroît illégitime sur le plan démocratique.

Ce n'est pas aux victimes de la crise de payer encore plus mais bien à celles et ceux qui l'ont provoquée et en ont fait profiter leurs amis. Ne serait-ce qu'une taxe sur les transactions financières rapporterait 400 milliards à l'échelle européenne. Avec de la volonté politique il y a 80 milliards à récupérer en luttant sérieusement contre la fraude et l'exil fiscal à l'échelle nationale.

Un gouvernement au service du peuple agirait sur ces leviers plutôt que de s'acharner sur les plus faibles comme c'est le cas depuis 7 ans.

La revalorisation des retraites doit être maintenue au 1er janvier, en particulier dans les Outre-mer et à La Réunion au-regard de nos indicateurs socio-économiques et de la réalité du coût de la vie chez nous.

S'il ne souhaite pas revenir sur cette mesure à l'échelle nationale, le Premier ministre doit à minima en exclure les Outre-mer qui subiraient une double peine avec cette décision."

Perceval Gaillard.

Député de La Réunion.