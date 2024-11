Le modèle agricole réunionnais en crise !

Ce 14 novembre les agriculteurs de La Réunion ont manifesté leur colère contre les conséquences d’une agriculture réunionnaise qui ne résiste pas aux conséquences du changement climatique ainsi qu’à la mondialisation du secteur agricole.

Nous devons être lucide : notre agriculture souffre de l’’importation de denrées agricoles à bas coût (oignons, ail, piments..) , cultivées sans norme sociale ni environnementale. Ces importations en train de terrasser l’agriculture réunionnaise déjà fortement fragilisées depuis le COVID 19.

Par ailleurs, notre modèle agricole est trop dépendant aux phytosanitaires (pesticides) et des intrants de synthèse produits de par grandes firmes internationales. Par leur utilisation massive et continue, le changement climatique est amplifié ; la qualité de nos fruits et légumes est diminuée, la vitalité des sols volcaniques de La Réunion est altérée et la qualité des eaux réunionnaise est profondément altérée.



En résumé, ce modèle agricole intensif et dérégulée est nuisible à la vie et à la prospérité de La Réunion !



Allons-nous rester pétrifié devant une situation aussi dramatique ? Résolument non !

Nous demandons aux parlementaires (sénateurs et députés) ainsi qu’aux élu.es de La Réunion de se mobiliser avec plus d’ardeur pour soutenir un changement profond de modèle agricole auprès du gouvernement et des ministères (agriculture et Outre-mer). Nous plaidons, depuis 2022, pour une révolution agricole fondée sur l’agroécologie, comme le réclame le collectif Oasis Réunion. Pour nous, l’agroécologie, qui est respectueuse des sols, de l’eau, du climat et des hommes et femmes réunionnaise, est la seule voie possible pour que notre agriculture demeure robuste face au changement climatique, accessible pour la population réunionnaise et productrice de richesses non délocalisables pour l’économie réunionnaise.



Pour parvenir à cette transformation du modèle agricole, nous réclamons également que les agriculteurs et agricultrices, engagé.es dans l’agriculture agroécologique, soient accompagné.es, aidé.es financièrement et valorisé.es pour leur action en faveur du climat et de la biodiversité ! Si na larzen pou béton, na osi larzen pou la ter La Réynion !



Nous rappelons qu’un peuple qui n’est pas en mesure d’assurer son repas quotidien avec des aliments de base un peuple qui court vers la mort !



C’est pour cette raison que nous devons toutes et tous nous mobiliser pour sauver l’agriculture réunionnaise.



Giovanni PAYET

Président de la Voix citoyenne – La Réunion