Le Premier ministre doit s'en aller, nos enfants doivent être protégés

Dans quel pays peut-on accepter qu'un Premier ministre pris en flagrant délit de mensonges à plusieurs reprises sur une des plus graves affaires de pédocriminalité de l'histoire du pays puisse continuer à exercer ses fonctions ? Menteur récidiviste, le Premier ministre s'enfonce chaque jour un peu plus dans la honte et le déshonneur, n'assumant rien, rejetant la faute sur ses successeurs (Photo AFP)

Il a d'abord affirmé dans l'hémicycle n'avoir "jamais été informé" des violences commises dans l'établissement où étaient scolarisés ses enfants et où sa femme enseignait le catéchisme. Il a menti.

Il a ensuite assuré ne pas connaître le père Carricart, violeur en série de Betharram. Il a menti. Il a également assuré ne s'être jamais immiscé dans la procèdure en cours en 1998. Il a menti.

Des versions différentes qui, à chaque fois, dévoilent le mensonge des précèdentes.

Incapable de reconnaître ses responsabilités, il s'enferme dans le mensonge et charge ses successeurs dans une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir.

En mentant ouvertement face à la représentation nationale, aux victimes et à l'opinion, le Premier ministre a transformé cette sordide affaire de pédocriminalité en affaire d'État. En tant que ministre, député et président du Conseil départemental (en charge de la protection de l'enfance) François Bayrou avait les moyens d'empêcher ces crimes d'être commis à l'époque. Il savait. Il n'a rien fait.

En France toutes les 3 minutes un enfant est victime de viol, d'agression sexuelle ou d'inceste. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année dans notre pays. À l'âge adulte 5,4 millions de personnes déclarent avoir subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans.

Face à ce terrible constat la réponse des autorités françaises n'est pas du tout à la hauteur. Ni d'un point de vue judiciaire : moins de 7% des plaintes aboutissent à une condamnation de l'auteur. Ni d'un point de vue politique : le gouvernement Attal a enterré la Ciivise du juge Durand (à laquelle j'ai eu la chance de participer) qui génait par ses constats et ses propositions.

Accepter, après tous ses mensonges sur le sujet, que le Premier ministre continue de gouverner comme si de rien n'était c'est envoyer un message terrible à toutes les victimes de violences sexuelles dans notre pays : "ne parlez pas, ne dites-rien, ça ne sert à rien. On ne vous croira jamais même 30 ans après, même au plus haut sommet de l'État".

À l'inverse sanctionner le Premier ministre c'est envoyer un message très clair aux criminels sexuels et à celles et ceux qui les couvrent : "même 30 ans après, même au plus haut sommet de l'État, vous ne vous en sortirez pas impunément".

La question de la démission de François Bayrou dépasse de très loin le contexte politique actuel. Elle engage notre société sur deux voies opposées pour les prochaines années : celle actuelle "de l'impunité organisée pour les auteurs de violences sexuelles" selon l'expression du juge Durand ou au contraire celle de la protection de l'enfance, de la prise en compte des victimes et de la réparation.

En tant que citoyen, père de famille, travailleur social (ayant oeuvré dans la protection de l'enfance) et député de la République, je le dis de manière très claire : je ne veux pas vivre dans un pays dirigé par un menteur en série qui n'a rien fait pour protéger nombre d'enfants victimes de violences sexuelles alors qu'il en avait le pouvoir. Je ne veux pas vivre dans un pays qui "organise l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles" et regarde ailleurs lorsque l'on dénonce cet état de fait comme l'a fait courageusement le juge Durand.

C'est à la manière dont elle traite ses enfants que l'on mesure le degré de développement d'une société. À l'aune de cette définition là, la société française, notamment à travers ses représentants politiques et médiatiques, est l'une des moins développées d'Europe.

En effet quel silence assourdissant des représentants du centre, de la droite et de l'extrême-droite à l'Assemblée qui ne semblent rien avoir à redire aux mensonges du Premier ministre ! Le RN, si prompt à dénoncer d'habitude tout et n'importe quoi, n'a pas dit un mot depuis le début de l'affaire. Les violences sur les enfants ne les intéressent visiblement que lorsqu'elles sont commises par des étrangers. La gauche, bien seule dans cette histoire, sauve l'honneur mais où sont les autres ?

Quant aux médias dominants hexagonaux et aux chaînes d'information continue, ils font ce pour quoi leurs propriétaires les ont achetés : défendre mordicus le pouvoir en place quitte à mentir et répéter ad nauseam des contre-vérités. Heureusement qu'il reste encore des journalistes d'investigation dans ce pays comme ceux qui ont sorti l'affaire Betharram.

Mais combien sont-ils et pour combien de temps encore pourront-ils faire leur travail ?

Face à ces forces réactionnaires qui se liguent pour que rien ne change, nous demandons la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betharram et sur les établissements privés scolaires sous contrat plus largement. Nous demandons également que l'ensemble des préconisations contenues dans le rapport de la Ciivise rendu par le juge Durand soit mises en place immédiatement. Nous le devons à nos enfants.

Perceval Gaillard

Député LFI-NFP de La Réunion