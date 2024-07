Législatives : la Plateforme réunionnaise appelle à voter pour tous les candidats de gauche

Dans un communiqué publié dimanche soir 30 juin 2024, la Plateforme réunionnaise appelle "à battre la politique dangereuse de l’extrême-droite par un large rassemblement pour faire gagner les candidats des forces de progrès et de gauche". Nous publions son communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Nous remercions les électrices et électeurs qui ont accordé leur confiance lors de ce premier tour aux candidatures que la Plateforme Réunionnaise soutient. Nous nous félicitons des résultats des candidats des forces de progrès à La Réunion. La montée de l’extrême-droite, provoquée par les conséquences des crises économique et sociale, du pouvoir d’achat et par la dégradation des services publics, est l’expression de la colère de nos concitoyens

Nous sommes dans une configuration politique particulière pour cette élection législative puisque le RN est en capacité d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale.

Le danger est réel contre les fondamentaux de notre société réunionnaise.

On l’a vu avec les déclarations récentes du représentant local du RN contre la commémoration de l’abolition de l’esclavage, du 20 Désanm.

Nous souhaitons agir en responsabilité pour protéger nos familles, protéger nos territoires face aux risques d’une domination des thèses racistes de l’extrême-droite.

Nous appelons à battre la politique dangereuse de l’extrême-droite par un large rassemblement pour faire gagner les candidats des forces de progrès et de gauche :

Philippe Naillet sur la circonscription 1, Karine Lebon sur la circonscription 2, Alexis Chaussalet sur la circonscription 3, Emeline K/Bidi sur la circonscription 4, Jean-Hugues Ratenon sur la circonscription 5, Frédéric Maillot sur la circonscription 6, Perceval Gaillard sur la circonscription 7

Plateforme réunionnaise