Législatives 2024 : la nécessité d’une union

Partenaires de la plateforme réunionnaise d’une gauche démocratique, écologique et citoyenne, nous nous sommes réunis en ce jour, suite aux élections européennes de ce dimanche 9 juin 2024. Nous invitons l’ensemble des organisations politiques et mouvements citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche à discuter ensemble de l’union dans l’esprit du "Front populaire" (Photo sly/www.imazpress.com)

En effet, suite à l’expression de la colère d’une partie de nos concitoyens par un vote en faveur de l’extrême-droite, d’un vote sanction contre la politique du gouvernement, le Président de la République a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale.

Cela entraîne de facto de nouvelles élections législatives pour les dimanche 30 juin et 7 juillet prochains. Il ne nous reste que quelques jours pour établir un programme, une offre politique et surtout un mode de gouvernance démocratique qui reçoivent l’adhésion du plus grand nombre.

Il ne nous reste que quelques jours pour établir une union forte, progressiste, qui défende nos valeurs.

Nous avons une responsabilité historique de se dresser contre l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir en France. Nous avons surtout la lourde tâche de proposer et mettre en œuvre des politiques de justice sociale, écologique, et économique, pour nous, Réunionnaises et Réunionnais, ici comme aux niveaux national et européen.

Les partenaires de la plateforme appellent, dès aujourd’hui l'ensemble des forcesprogressistes et démocratiques, à se rejoindre pour faire barrage aux extrémistes qui s'imaginent être à la gouvernance de notre cher pays

Éricka Bareigts, Parti Socialiste

Maurice Gironcel, Parti Communiste Réunionnais

Patrice Sely Banian

Geneviève Payet, EELV

Olivier Hoarau, Ansanm

Jacques Técher, Cilaos

