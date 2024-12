Lèr larivé po souète tout' domoun l'EPSMR in gadianm laniversèr ék in bone érèze ané 2025

Il y a vingt ans, l'Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR), sous la présidence du conseil d’administration de l’époque en la personne de Cyrille Melchior et du directeur Michel Brun, deux hommes très investis, partisans d'une approche d'une psychiatrie plus humaine, quittait son berceau asilaire de l'ancien site de Saint-Paul, pour ouvrir ses portes dans des nouveaux locaux à Cambaie et à Bras-Fusil Saint-Benoît. C'était en juin 2005.

Des années sont passées depuis, malgré les nombreuses évolutions dans les prises en charge, enrichi d'un personnel doté d'un grand professionnalisme et hautement motivé, cependant pas un jour se passe sans qu'un appel de détresse ne soit lancé. Professionnels, patients, familles, syndicats, représentants des patients... dénonçaient une psychiatrie oubliée de la médecine. Avec un taux coefficient géographique sous-évalué, des conditions de travail qui se dégradent en raison du manque de moyens criant, des structures pour enfants/adolescents qui tardent à se développer pour répondre au mieux aux besoins de la population... etc, etc.

Alors qu'un français sur cinq est touché par cette maladie (OMS), l'arrivée de l'ancien 1er Ministre Barnier se voulait donner un nouveau souffre à la santé mentale. Dès lors, il annonçait dans son discours de politique générale vouloir ériger la santé mentale "Grande Cause Nationale en 2025". C'est ainsi, qu'il avait souhaité en priorité "déstigmatiser les maladies mentales avec une campagne de prévention, soutenir la recherche, revoir le financement et d'annoncer d'ici trois ans le doublement du nombre de maisons d'adolescents...etc, etc ".

D'autre part, au regard du nouveau contexte lié à la crise du Covid et les conséquences du confinement, la question se pose : quels moyens pour quelle psychiatrie en ce XXIème siècle ? Puisque la crise sanitaire a mis en lumière des nouvelles problématiques sur notre santé mentale d'après les nombreux spécialistes.

A Saint-Paul, de l'humanisation de la psychiatrie à la sectorisation puis à la santé mentale, l'offre de soins déployée a énormément évolué. Elle regroupe désormais un panel de réponses offertes aux personnes touchées par la maladie. Des projets inscrits au dernier Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) de La Réunion signé avec l'agence régionale de santé (ARS), de plus il semble que la volonté de dialoguer, d'interagir, de co-construire semblent font la richesse à l'EPSMR dans le cadre où la santé mentale deviendrait "Grande Cause Nationale".

Mais voilà, à peine trois mois du discours de l'ancien 1er Ministre Barnier, une motion de censure vient de le démettre ainsi son gouvernement de leurs fonctions. Alors que deviendra la "Grande Cause" annoncée pour la psychiatrie ? La réponse sur cette "Grande Cause" sera peut-être dévoilée lors du grand oral du nouveau 1er Ministre Bayrou le 14 janvier 2025, à savoir si la santé mentale reste encore une priorité pour ce nouveau gouvernement.

Quoi qu'il en soit, à l'aube de cette nouvelle année et d'anniversaire, recevez chers hospitaliers ainsi que mes anciens collègues, peu importe vos grades, vos fonctions et surtout la passion que vous avez à servir la psychiatrie, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025.

Finalement, pour que la santé mentale reste une " Grande Cause" en 2025. " I fo nou tienbo ansanm nou largue pa. Alor mi souète zot tout in gayar lané 2025 et in bon lanivèrsèr po zot vintan à Cambaie ék Bras-Fusil St-Bénoît " !

Jean Claude Comorassamy