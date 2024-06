Les déclarations de Johnny Payet sont injurieuses et divisantes pour notre territoire

Ce mercredi 19 juin, lors de la séance plénière du Conseil Départemental de La Réunion, une motion présentée par notre groupe "Une Ambition pour le Département" a été votée à l’unanimité par tous les élus Départementaux (Photo : www.imazpress.com)

Cette motion vise à dénoncer les propos infamants et graves tenus par Johnny Payet, maire de la Plaine-des- Palmistes et représentant du Rassemblement National.

Les déclarations de Monsieur Payet sont non seulement injurieuses mais aussi profondément divisantes pour notre territoire.

Elles vont à l'encontre de tout ce que représente notre ile La Réunion, et heurtent notre identité collective en tant qu’enfants de La Réunion.

Dans une période déjà troublée et difficile, où le besoin de rassemblement et d'unité est plus crucial que jamais, ces propos irresponsables sèment la division au sein de notre société.

En réponse à cela, nous demandons formellement à Johnny Payet de retirer ses paroles injurieuses et de présenter des excuses publiques à tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises.

À défaut de se conformer à cette demande, nous exigeons sa démission de l'ensemble de ses mandats.

Nous réaffirmons notre engagement pour une Réunion fondée sur la cohésion et l’unité, et nous rejetons toute tentative de division qui pourrait effacer l’histoire et les valeurs de notre ile.

Ensemble dans l’unité soyons fiers de qui nous sommes.

Groupe "Une Ambition pour le Département"