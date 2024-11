Lettre au préfet de La Réunion

Par la présente, nous sollicitons une audience afin de vous exposer les difficultés récurrentes rencontrées par notre secteur d’activité, et plus particulièrement par les auto-écoles de notre région (Photo : www.imazpress.com)

Depuis plusieurs mois, nous faisons face à un ensemble de problèmes qui impactent lourdement notre fonctionnement, notamment le manque d'inspecteurs et de places d'examen disponibles. Ces difficultés ont des conséquences directes sur nos élèves et sur la viabilité de nos établissements. La rareté des créneaux d'examen rallonge considérablement les délais pour nos candidats, ce qui se traduit par une insatisfaction générale, une perte de motivation et, parfois, des difficultés financières pour les familles.

De plus, le système de calcul des places d'examen, qui nous avait été présenté comme une solution plus équitable et transparente, suscite des incompréhensions. Les critères de répartition semblent manquer de clarté et ne répondent pas toujours aux besoins effectifs de nos établissements et de nos élèves.

Cette situation nous empêche de planifier et d’optimiser notre activité, et rend particulièrement difficile la gestion de nos entreprises, tant sur le plan humain que financier.

Afin de pouvoir vous détailler les enjeux et vous proposer des pistes de solutions adaptées, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous accorder une audience pour le Jeudi 07 novembre 2024 à partir de 11h00.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre considération respectueuse.

Le Collectif Permis de conduire en danger