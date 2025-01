Lettre ouverte à nos Député(e)s

Mesdames et Messieurs les Député(e)s. J'appelle votre attention sur les augmentations des mutuelles constatées et prévues pour l'année 2025, en raison aux mesures de déremboursement de certains médicaments et consultations médicales qui étaient prévues de la Loi de finance sous l'ancien premier Ministre Michel Barnier. Alors qu'elles sont devenues désuètes depuis. (Photo : www.imazpress.com)

En effet, lors de son grand oral hier soir, le 1er Ministre François Bayrou a annoncé " que la mesure de déremboursement de certains médicaments et consultations médicales ne sera pas reprise" a-t-il assuré, en référence à la hausse du ticket modérateur qui renvoyait la somme restant aux complémentaires de santé voire aux malades, suite à la baisse de la prise en charge par la Sécurité Sociale.

D'où l'augmentation des complémentaires de santé justifiée par ces mêmes organismes.

A présent, comme le niveau de remboursement sera maintenu au même taux que 2024, je souhaiterai que la question soit posée à l'assemblée nationale, pour que les mutuelles révisent et maintiennent le même taux que 2024. De ce fait, qu'elles remboursent le trop-perçu du mois janvier. Ce n'est que justice.

Tout en vous remerciant, je vous prie d'agréer Mesdames et Messieurs les Députés, l'expression de ma haute considération.

Jean Claude Comorassamy