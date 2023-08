Lettre ouverte à Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-Mer

Depuis la prise de pouvoir par Macron ces 6 dernières années, les ministres passent et les problèmes demeurent. Annick Girardin, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin avec pour délégué Jean François Carenco ont certes visité l’ile, parfois à plusieurs reprises, en plus des autres membres du Gouvernement ; ils ont tous eu un plan de visite quasi similaire et à chaque fois ils ont tous déclaré qu’ils sont venus écouter, prendre le pouls, comprendre, rencontrer, etc… mais en 6 ans, aucune mesure spécifique, en dehors de quelques mesurettes qu’on a pu arracher, pour briser la spirale des conditions de vie difficiles des Réunionnaises et des Réunionnais. (Photo photo RB imazpress)

Sur les monopoles, duopoles pour lutter contre les surcoûts de la vie ; prendre à bras le corps le problème du chômage ; permettre l’élaboration d’un plan pour pallier aux difficultés du vieillissement de la population ; et je passe sur la situation des jeunes notamment pour la formation ; du logement avec ses dégradations et le manque de logement criant ; etc…

A quand un ministre, délégué certes, commencera-t-il à prendre des mesures globales et extrêmement concrètes en s’appuyant sur tout ce qui a été dit et fait jusqu’à présent : études, analyses, rapports, ect…

Je voudrais ici soumettre 2 dossiers parmi tant d’autres au ministre des Outre-mer. Le premier : le projet de loi du plein emploi, qui porte mal son nom, qui arrive en commission des affaires sociales le 18 septembre prochain et le 26 septembre dans l’hémicycle.

Sachant que notre taux de chômage affiché est de 18% dont 60% de jeunes et que l’on compte plus de 96 000 bénéficiaires du RSA; que la situation est totalement différente de l’hexagone ; quelles mesures spécifiques le ministre délégué compte-t-il annoncer lors de son passage ? Des mesures fortes pour régler le problème du chômage à la Réunion et permettre aux gens de vivre dignement.

Est-il prêt à faire adopter dans cette future loi des propositions spécifiques pour l’Outre-Mer, en dehors de l’article 11 qui prévoit des ordonnances ?

Autre dossier : la vie chère. Il vient à la Réunion pour lancer le groupe de travail sur la transparence des prix dans la grande distribution. Dans le même temps Gérald Darmanin a annoncé la création d’une mission gouvernementale sur la situation des monopoles en Outre-Mer. Le ministre délégué est-il prêt à lancer cette mission sur les prix pratiqués dans tous les commerces en général comme les pièces autos, la quincaillerie, l’importation des matériaux de construction, les biens et les services comme l’assurance, le téléphone, les billets d’avion, etc… ?

Pourra-t-il faire adopter par son gouvernement des mesures en fonction des résultats des travaux de ce groupe de travail afin de réduire les prix soit en agissant sur les marges abusives, soit en agissant sur le coût des importations en appliquant une continuité territoriale économique ; etc.. ?

Sur le pouvoir d’achat : est-il prêt à plaider pour des revenus spécifiques dans l’Outre-Mer compte tenu du coût de la vie ?

Ses déclarations pendant son séjour nous éclaireront sur son état d’esprit, sa volonté d’agir.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion